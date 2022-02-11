В соцсетях высмеяли прогнозы по нападению России на Украину. «Как только танки из грязи вытащим»

12 февраля 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Иностранные СМИ назвали три разные даты, когда Россия якобы должна напасть на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Пользователи социальных сетей высмеяли прогнозы иностранных СМИ по дате «нападения» России на Украину. Ранее агентства Bloomberg и Reuters, а также немецкое издание Der Spiegel дали несколько разных прогнозов того, когда Москва начнет «наступление» на Киев. СМИ предполагают, что это произойдет в ближайшую неделю. По данным Bloomberg, Россия начнет «вторжение» на Украину 15 февраля. Источники агентства сообщают, что боевые действия начнутся с провокации в Донбассе. При этом собеседники издания уточнили, что у них отсутствует любая информация, которая может подтвердить намерения президента РФ Владимира Путина напасть на Украину. Der Spiegel назвал другую дату «вторжения» — 16 февраля. По данным издания, спецслужбы США разослали своим союзникам по НАТО экстренное предупреждение о готовящемся «нападении России на Украину». СМИ отмечает, что в Берлине изначально не знали, на чем основано заявление Вашингтона. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не стал давать точных прогнозов. По его словам, «вторжение России на Украину» может начаться в любой момент, передает Reuters. Салливан не исключил, что Москва может «напасть» на Украину до окончания Олимпиады в Пекине. Зимние Игры-2022 завершатся 20 февраля. В соцсетях посмеялись над расхождениями иностранных СМИ в прогнозах. Комментаторы поинтересовались, предупредили ли Россию о том, что она должна нападать, и какие санкции будут введены в случае, если она этого не сделает. Twitter Вконтакте Telegram Twitter Вконтакте Telegram Twitter Вконтакте Вконтакте Вконтакте Вконтакте Вконтакте Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пользователи социальных сетей высмеяли прогнозы иностранных СМИ по дате «нападения» России на Украину. Ранее агентства Bloomberg и Reuters, а также немецкое издание Der Spiegel дали несколько разных прогнозов того, когда Москва начнет «наступление» на Киев. СМИ предполагают, что это произойдет в ближайшую неделю. По данным Bloomberg, Россия начнет «вторжение» на Украину 15 февраля. Источники агентства сообщают, что боевые действия начнутся с провокации в Донбассе. При этом собеседники издания уточнили, что у них отсутствует любая информация, которая может подтвердить намерения президента РФ Владимира Путина напасть на Украину. Der Spiegel назвал другую дату «вторжения» — 16 февраля. По данным издания, спецслужбы США разослали своим союзникам по НАТО экстренное предупреждение о готовящемся «нападении России на Украину». СМИ отмечает, что в Берлине изначально не знали, на чем основано заявление Вашингтона. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не стал давать точных прогнозов. По его словам, «вторжение России на Украину» может начаться в любой момент, передает Reuters. Салливан не исключил, что Москва может «напасть» на Украину до окончания Олимпиады в Пекине. Зимние Игры-2022 завершатся 20 февраля. В соцсетях посмеялись над расхождениями иностранных СМИ в прогнозах. Комментаторы поинтересовались, предупредили ли Россию о том, что она должна нападать, и какие санкции будут введены в случае, если она этого не сделает.