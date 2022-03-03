Армия РФ готова организовать гуманитарные коридоры на Украине. Введен режим тишины 03 марта 2022 в 16:40 Размер текста - 17 + РФ подготовила гуманитарные коридоры для мирного населения Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны заявили о готовности организовать гуманитарные коридоры для мирного населения Украины. В связи с этим военные силы РФ объявляют режим тишины. Сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. «Россия создала все условия для безопасной эвакуации мирных жителей Украины. Готова в любой момент организовать гуманитарные коридоры», — передает заявление Мизинцева РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине начнут военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам первого замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, операция на Украине не будет долгой. Армия РФ подавила средства противовоздушной обороны Украины, вывели из строя военную инфраструктуру авиабаз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Минобороны заявили о готовности организовать гуманитарные коридоры для мирного населения Украины. В связи с этим военные силы РФ объявляют режим тишины. Сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. «Россия создала все условия для безопасной эвакуации мирных жителей Украины. Готова в любой момент организовать гуманитарные коридоры», — передает заявление Мизинцева РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине начнут военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам первого замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, операция на Украине не будет долгой. Армия РФ подавила средства противовоздушной обороны Украины, вывели из строя военную инфраструктуру авиабаз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям