Немецкие промышленники напуганы прекращением поставок газа из РФ

31 марта 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии. С таким предупреждением выступили немецкие профсоюзы. «Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности», — приводит Bloomberg слова президента немецкого химического союза IGBCE Майкла Вассилиадиса. По мнению промышленника, под угрозой остановки оказываются сталелитейные, химические и бумажные производства. Кроме того, отказ от ресурсов из России будет сопровождаться ростом безработицы, пишет издание. В частности, не менее трех миллионов человек могут потерять работу. Также отказ от российского топлива может привести к разрушению существующих цепочек промышленного производства. 30 марта президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили оплату российского газа в рублях, условившись, что этот вопрос дополнительно рассмотрят эксперты РФ и ФРГ. Лидер Германии не дал согласия на предложение главы РФ и запросил письменное разъяснение схемы оплаты. Путин объяснил, что оплата рублями вводится из-за того, что страны НАТО заморозили валютные резервы Банка России, тем самым нарушив нормы международного права. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел санкции против российского энергетического сектора. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 заявили, что не будут этого делать. В Кремле заявили, что Россия в таком случае прекратит поставки газа.