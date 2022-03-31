Forbes: Франция арестовала вертолеты Алишера Усманова

31 марта 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Представитель Алишера Усманова опроверг информацию Фото: Официальное интернет-представительство Президента России новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На Французской Ривьере арестовали два самолета миллиардера Алишера Усманова, в отношении которого ввели санкции. Об этом сообщает Forbes. «Два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA — были заморожены в Ле-Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно», — пишет Forbes. Информацию подтвердил представитель Минфина Франции. Представитель олигарха заявил, что у Усманова больше нет вертолетов, потому что их передали в безотзывные трасты. Процесс передачи имущества в трасты начался много лет назад и не имеет отношения к санкциям или сокрытию благосостояния, уточнил он. Санкции против России и олигархов в частности ввели из-за начала спецоперации на Украине. Это сделали страны Европы, США, Британия, Япония, Канада и другие государства. Ранее Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова стоимостью около 600 млн долларов, передает телеканал 360. Усманов включен в станционные списки Евросоюза, США и Канады, пишет RT. Ранее The Guardian сообщило, что самолеты российских олигархов продолжили летать в Евросоюз, несмотря на санкции. В их числе также был Усманов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Французской Ривьере арестовали два самолета миллиардера Алишера Усманова, в отношении которого ввели санкции. Об этом сообщает Forbes. «Два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA — были заморожены в Ле-Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно», — пишет Forbes. Информацию подтвердил представитель Минфина Франции. Представитель олигарха заявил, что у Усманова больше нет вертолетов, потому что их передали в безотзывные трасты. Процесс передачи имущества в трасты начался много лет назад и не имеет отношения к санкциям или сокрытию благосостояния, уточнил он. Санкции против России и олигархов в частности ввели из-за начала спецоперации на Украине. Это сделали страны Европы, США, Британия, Япония, Канада и другие государства. Ранее Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова стоимостью около 600 млн долларов, передает телеканал 360. Усманов включен в станционные списки Евросоюза, США и Канады, пишет RT. Ранее The Guardian сообщило, что самолеты российских олигархов продолжили летать в Евросоюз, несмотря на санкции. В их числе также был Усманов.