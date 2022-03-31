Forbes: Франция арестовала вертолеты Алишера Усманова

На Французской Ривьере арестовали два самолета миллиардера Алишера Усманова, в отношении которого ввели санкции. Об этом сообщает Forbes.
«Два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA — были заморожены в Ле-Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно», — пишет Forbes. Информацию подтвердил представитель Минфина Франции.
Представитель олигарха заявил, что у Усманова больше нет вертолетов, потому что их передали в безотзывные трасты. Процесс передачи имущества в трасты начался много лет назад и не имеет отношения к санкциям или сокрытию благосостояния, уточнил он.
Санкции против России и олигархов в частности ввели из-за начала спецоперации на Украине. Это сделали страны Европы, США, Британия, Япония, Канада и другие государства. Ранее Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова стоимостью около 600 млн долларов, передает телеканал 360. Усманов включен в станционные списки Евросоюза, США и Канады, пишет RT. Ранее The Guardian сообщило, что самолеты российских олигархов продолжили летать в Евросоюз, несмотря на санкции. В их числе также был Усманов.
На Французской Ривьере арестовали два самолета миллиардера Алишера Усманова, в отношении которого ввели санкции. Об этом сообщает Forbes. «Два вертолета — Airbus EC-175 с бортовым номером M-DLBR и Eurocopter EC-155 с бортовым номером M-DLBA — были заморожены в Ле-Кастелле 22 марта и в Монте-Карло, Монако, 25 марта соответственно», — пишет Forbes. Информацию подтвердил представитель Минфина Франции. Представитель олигарха заявил, что у Усманова больше нет вертолетов, потому что их передали в безотзывные трасты. Процесс передачи имущества в трасты начался много лет назад и не имеет отношения к санкциям или сокрытию благосостояния, уточнил он. Санкции против России и олигархов в частности ввели из-за начала спецоперации на Украине. Это сделали страны Европы, США, Британия, Япония, Канада и другие государства. Ранее Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова стоимостью около 600 млн долларов, передает телеканал 360. Усманов включен в станционные списки Евросоюза, США и Канады, пишет RT. Ранее The Guardian сообщило, что самолеты российских олигархов продолжили летать в Евросоюз, несмотря на санкции. В их числе также был Усманов.