«Известия»: в Европе наступает дефицит дизельного топлива

01 апреля 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Во многих странах Евросоюза дизельное топливо стало стоить дороже бензина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запасов дизельного топлива в странах Европы осталось на 40 дней. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, на конец января в европейских странах было менее 250 миллионов баррелей дизельного топлива, чего хватит примерно на 40 дней, передают «Известия». Это привело к тому, что в большинстве стран Евросоюза дизель стал стоить дороже бензина. На глобальном саммите FT Commodities Global Summit Рассел Харди и Турбьерн Тернквист, исполнительные директора Vitol и Gunvor сообщили, что половина импорта дизельного топлива в Европе приходилось на Россию. Отмечается, что европейские нефтяные компании пытаются найти объемы на Ближнем Востоке, в Азии и США. Однако альтернатив российскому дизелю у них нет, а по мнению аналитиков, ситуация будет только ухудшаться. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запасов дизельного топлива в странах Европы осталось на 40 дней. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным агентства, на конец января в европейских странах было менее 250 миллионов баррелей дизельного топлива, чего хватит примерно на 40 дней, передают «Известия». Это привело к тому, что в большинстве стран Евросоюза дизель стал стоить дороже бензина. На глобальном саммите FT Commodities Global Summit Рассел Харди и Турбьерн Тернквист, исполнительные директора Vitol и Gunvor сообщили, что половина импорта дизельного топлива в Европе приходилось на Россию. Отмечается, что европейские нефтяные компании пытаются найти объемы на Ближнем Востоке, в Азии и США. Однако альтернатив российскому дизелю у них нет, а по мнению аналитиков, ситуация будет только ухудшаться. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.