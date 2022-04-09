URA.RU продолжает собирать факты о событиях в Буче за награду в 5000 евро

Редакция проверяет информацию от очевидцев произошедшего в Буче, достоверные факты будут оплачены Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Редакции URA.RU начали поступать сообщения о произошедшем в украинском городе Буча, однако агентство все еще ждет достоверных фактов от очевидцев. За такую информацию СМИ заплатит 5000 евро (1 евро — 32 гривны).

В настоящий момент агентство проводит фактчекинг сообщений, которые уже поступили в редакцию. URA.RU гарантирует полную анонимность тем, кто расскажет подробности о событии.

Если у вас или ваших знакомых есть фото или видео из Бучи, объясняющие произошедшее в городе, — присылайте их в telegram-бот @ ura_news_bot . В материалах должна содержаться новая информация, а также признаки, по которым можно определить, что фото или видео сделаны в Буче. URA.RU предоставит оплату после верификации материалов.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям Донбасса. 3 апреля украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и очередной провокацией ВСУ, поддерживаемой западными СМИ.