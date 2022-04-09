URA.RU продолжает собирать факты о событиях в Буче за награду в 5000 евро

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Редакция проверяет информацию от очевидцев произошедшего в Буче, достоверные факты будут оплачены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Редакции URA.RU начали поступать сообщения о произошедшем в украинском городе Буча, однако агентство все еще ждет достоверных фактов от очевидцев. За такую информацию СМИ заплатит 5000 евро (1 евро — 32 гривны).

В настоящий момент агентство проводит фактчекинг сообщений, которые уже поступили в редакцию. URA.RU гарантирует полную анонимность тем, кто расскажет подробности о событии.

Если у вас или ваших знакомых есть фото или видео из Бучи, объясняющие произошедшее в городе, — присылайте их в telegram-бот @ura_news_bot. В материалах должна содержаться новая информация, а также признаки, по которым можно определить, что фото или видео сделаны в Буче. URA.RU предоставит оплату после верификации материалов.

Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям Донбасса. 3 апреля украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и очередной провокацией ВСУ, поддерживаемой западными СМИ.

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Редакции URA.RU начали поступать сообщения о произошедшем в украинском городе Буча, однако агентство все еще ждет достоверных фактов от очевидцев. За такую информацию СМИ заплатит 5000 евро (1 евро — 32 гривны). В настоящий момент агентство проводит фактчекинг сообщений, которые уже поступили в редакцию. URA.RU гарантирует полную анонимность тем, кто расскажет подробности о событии. Если у вас или ваших знакомых есть фото или видео из Бучи, объясняющие произошедшее в городе, — присылайте их в telegram-бот @ura_news_bot. В материалах должна содержаться новая информация, а также признаки, по которым можно определить, что фото или видео сделаны в Буче. URA.RU предоставит оплату после верификации материалов. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ее основные цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь жителям Донбасса. 3 апреля украинские СМИ начали тиражировать видео, якобы демонстрирующее массовые убийства мирных жителей российскими военными в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ назвали этот ролик фейком и очередной провокацией ВСУ, поддерживаемой западными СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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