В Госдуме предложили запретить всем чиновникам выезжать из страны

11 апреля 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Госслужащие не должны покидать Россию без ведома руководства страны, считает Султан Хамзаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госслужащим следует запретить покидать Россию, если поездка не касается государственных задач. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев, комментируя информацию об отъезде из России главы Счетной палаты Алексея Кудрина. «Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже „самые запланированные“ поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения. Государственные служащие сегодня должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами. Для предотвращения „новостей“ о том, что кто-то тайно выехал за границу, и последующего бурного обсуждения, предлагаю своевременно уведомлять руководство страны с кратким анонсом о предстоящей поездке», — сказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Кудрин якобы уехал в эмиграцию в Израиль. Глава Счетной палаты ответил на слухи о своем отъезде и заявил, что находится в Тель-Авиве, однако прибыл туда только на выходные. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госслужащим следует запретить покидать Россию, если поездка не касается государственных задач. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев, комментируя информацию об отъезде из России главы Счетной палаты Алексея Кудрина. «Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже „самые запланированные“ поездки, если это не касается государственных задач. Никогда не думал, что это требует дополнительного разъяснения. Государственные служащие сегодня должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами. Для предотвращения „новостей“ о том, что кто-то тайно выехал за границу, и последующего бурного обсуждения, предлагаю своевременно уведомлять руководство страны с кратким анонсом о предстоящей поездке», — сказал Хамзаев в беседе с РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Кудрин якобы уехал в эмиграцию в Израиль. Глава Счетной палаты ответил на слухи о своем отъезде и заявил, что находится в Тель-Авиве, однако прибыл туда только на выходные.