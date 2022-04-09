Кудрин ответил на слухи о своем отъезде из России

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Всероссийский форум
Алексей Кудрин уехал на выходные в Израиль Фото:

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции. Он сообщил, что уехал в Израиль на выходные и планирует вернуться.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал он в своем telegram-канале.

Ранее в соцсетях сообщали, что Кудрина видели в ресторане отеля в Герцлии вместе с женой и сыном. Также СМИ сообщали, что журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Телеведущая опровергла информацию о своем местонахождении в Ирзраиле и записала видео в Подмосковье, передает «Царьград».

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Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции. Он сообщил, что уехал в Израиль на выходные и планирует вернуться. «Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал он в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях сообщали, что Кудрина видели в ресторане отеля в Герцлии вместе с женой и сыном. Также СМИ сообщали, что журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Телеведущая опровергла информацию о своем местонахождении в Ирзраиле и записала видео в Подмосковье, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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