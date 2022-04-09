Кудрин ответил на слухи о своем отъезде из России

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции. Он сообщил, что уехал в Израиль на выходные и планирует вернуться.
«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее в соцсетях сообщали, что Кудрина видели в ресторане отеля в Герцлии вместе с женой и сыном. Также СМИ сообщали, что журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Телеведущая опровергла информацию о своем местонахождении в Ирзраиле и записала видео в Подмосковье, передает «Царьград».
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции. Он сообщил, что уехал в Израиль на выходные и планирует вернуться. «Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал он в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях сообщали, что Кудрина видели в ресторане отеля в Герцлии вместе с женой и сыном. Также СМИ сообщали, что журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Телеведущая опровергла информацию о своем местонахождении в Ирзраиле и записала видео в Подмосковье, передает «Царьград».