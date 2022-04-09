Кудрин ответил на слухи о своем отъезде из России

09 апреля 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Алексей Кудрин уехал на выходные в Израиль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции. Он сообщил, что уехал в Израиль на выходные и планирует вернуться. «Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал он в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях сообщали, что Кудрина видели в ресторане отеля в Герцлии вместе с женой и сыном. Также СМИ сообщали, что журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Телеведущая опровергла информацию о своем местонахождении в Ирзраиле и записала видео в Подмосковье, передает «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции. Он сообщил, что уехал в Израиль на выходные и планирует вернуться. «Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», — написал он в своем telegram-канале. Ранее в соцсетях сообщали, что Кудрина видели в ресторане отеля в Герцлии вместе с женой и сыном. Также СМИ сообщали, что журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Телеведущая опровергла информацию о своем местонахождении в Ирзраиле и записала видео в Подмосковье, передает «Царьград».