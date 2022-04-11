Шесть человек погибли при взрыве газа в подмосковном Ступино

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, взрыв, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
В Ступино взорвался газ (архивное фото) Фото:

Шесть жильцов дома в подмосковном Ступино погибли в результате взрыва газа 11 апреля, 19 человек пострадали. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«В жилом доме в Ступине произошел взрыв газа, погибли шесть человек. <…> Среди погибших трое детей, людей под завали больше нет», — сообщил ТАСС собеседник.

По данным управления МЧС по Московской области, взрыв газа произошел на четвертом этаже дома, в квартире №55. Сейчас специалисты разбирают завалы и вывозят мусор. У пострадавших — переломы и черепно-мозговые травмы, добавил источник. Четыре квартиры были полностью разрушены, еще пять повреждены. По данным Подмосковье сегодня, последствия взрыва ликвидируют более 260 человек. К работе привлекли служебных собак. Пострадавшим помогают психологи МЧС России.

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Шесть жильцов дома в подмосковном Ступино погибли в результате взрыва газа 11 апреля, 19 человек пострадали. Об этом сообщил источник в экстренных службах. «В жилом доме в Ступине произошел взрыв газа, погибли шесть человек. <…> Среди погибших трое детей, людей под завали больше нет», — сообщил ТАСС собеседник. По данным управления МЧС по Московской области, взрыв газа произошел на четвертом этаже дома, в квартире №55. Сейчас специалисты разбирают завалы и вывозят мусор. У пострадавших — переломы и черепно-мозговые травмы, добавил источник. Четыре квартиры были полностью разрушены, еще пять повреждены. По данным Подмосковье сегодня, последствия взрыва ликвидируют более 260 человек. К работе привлекли служебных собак. Пострадавшим помогают психологи МЧС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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