Роскосмос предложит пуск льготных ракет дружественным странам

Ракеты длительное время могут находиться на земле Фото: Пресс-служба Роскосмоса

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Госкорпорация «Роскосмос» сможет предложить дружественным странам льготный пуск ракет после разрыва контрактов с системой спутников корпорации OneWeb. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Учитывая, что ракеты уже оплачены, мы готовы предложить другим иностранным партнерам пусковые услуги по льготной цене. Это те страны, которые не присоединились к санкциям и с уважением относятся к нашей стране», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Рогозин отмечал, что от российских частных спутникостроительных компаний уже поступил запрос на такие запуски, пишет RT. При этом, по его словам, сами ракеты еще длительное время могут находиться на наземном хранении, дополняет телеканал 360.

После начала спецоперации на Украине, о которой 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин, страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Это коснулось и космической отрасли. ЕС также ввел ограничения против ряда учреждений, в том числе против ракетно-космического центра «Прогресс».