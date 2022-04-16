Глава ДНР призвал к уничтожению националистов в Мариуполе

16 апреля 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин считает, что националисты не собираются сдаваться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал уничтожить националистов, оставшихся в Мариуполе. По его словам, все, кто хотел сдаться в плен российским и донецким военным, уже сделали это. «Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, — они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». На Украине проходит российская спецоперация по демилитаризации и денацификации, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно было помочь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей и размещают вооружение в жилых кварталах. Так, была разрушена мариупольская больница, погибших находили под завалами, передает Пятый канал. Ранее стало известно, что в Мариуполе в плен к российским военным сдались 1026 украинских морпехов. Они сообщили, что к ним хорошо относятся российские военные и медики. По словам морпехов, их обеспечивают питанием и лекарствами. Националисты же, напротив, подвергают риску мирных жителей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал уничтожить националистов, оставшихся в Мариуполе. По его словам, все, кто хотел сдаться в плен российским и донецким военным, уже сделали это. «Задачи непростые, сложные, те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, — они сдались. Те же националисты, то есть представители нацбатов [в Мариуполе], сдаваться, судя по всему, не намерены, поэтому они подлежат только уничтожению», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». На Украине проходит российская спецоперация по демилитаризации и денацификации, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно было помочь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду. В различных СМИ и telegram-каналах появлялась информация, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей и размещают вооружение в жилых кварталах. Так, была разрушена мариупольская больница, погибших находили под завалами, передает Пятый канал. Ранее стало известно, что в Мариуполе в плен к российским военным сдались 1026 украинских морпехов. Они сообщили, что к ним хорошо относятся российские военные и медики. По словам морпехов, их обеспечивают питанием и лекарствами. Националисты же, напротив, подвергают риску мирных жителей.