Международный валютный фонд ожидает падение ВВП РФ, США и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск., зарплата, наличка, кризис, мелочь, монеты, сдача, рубли, валюта, инфляция, деньги, доход, выходное пособие, кэш, девальвация
МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5% Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Международный валютный фонд ожидает падения ВВП в РФ в 2022 году на 8,5%. Ранее данный показатель должен был вырасти на 2,8%. Это следует из доклада фонда.

«Жесткие санкции, включающие потерю доступа некоторых банков к SWIFT, нефтегазовое эмбарго некоторых стран окажут серьезное влияние на российскую экономику. Уход иностранных компаний затруднил работу многих отраслей, включая авиацию, финансы, IT и сельское хозяйство», — сообщает РИА «Новости» информацию фонда.

МВФ также ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. По итогам 2023 года, согласно прогнозу, американский ВВП вырастет на 2,3%. МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35%.

Ранее Всемирный банк заявил, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. В связи с этим для защиты экономики РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Международный валютный фонд ожидает падения ВВП в РФ в 2022 году на 8,5%. Ранее данный показатель должен был вырасти на 2,8%. Это следует из доклада фонда. «Жесткие санкции, включающие потерю доступа некоторых банков к SWIFT, нефтегазовое эмбарго некоторых стран окажут серьезное влияние на российскую экономику. Уход иностранных компаний затруднил работу многих отраслей, включая авиацию, финансы, IT и сельское хозяйство», — сообщает РИА «Новости» информацию фонда. МВФ также ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. По итогам 2023 года, согласно прогнозу, американский ВВП вырастет на 2,3%. МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35%. Ранее Всемирный банк заявил, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. В связи с этим для защиты экономики РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...