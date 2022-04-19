Международный валютный фонд ожидает падение ВВП РФ, США и Украины

Международный валютный фонд ожидает падения ВВП в РФ в 2022 году на 8,5%. Ранее данный показатель должен был вырасти на 2,8%. Это следует из доклада фонда.
«Жесткие санкции, включающие потерю доступа некоторых банков к SWIFT, нефтегазовое эмбарго некоторых стран окажут серьезное влияние на российскую экономику. Уход иностранных компаний затруднил работу многих отраслей, включая авиацию, финансы, IT и сельское хозяйство», — сообщает РИА «Новости» информацию фонда.
МВФ также ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. По итогам 2023 года, согласно прогнозу, американский ВВП вырастет на 2,3%. МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35%.
Ранее Всемирный банк заявил, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. В связи с этим для защиты экономики РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.
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Международный валютный фонд ожидает падения ВВП в РФ в 2022 году на 8,5%. Ранее данный показатель должен был вырасти на 2,8%. Это следует из доклада фонда. «Жесткие санкции, включающие потерю доступа некоторых банков к SWIFT, нефтегазовое эмбарго некоторых стран окажут серьезное влияние на российскую экономику. Уход иностранных компаний затруднил работу многих отраслей, включая авиацию, финансы, IT и сельское хозяйство», — сообщает РИА «Новости» информацию фонда. МВФ также ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. По итогам 2023 года, согласно прогнозу, американский ВВП вырастет на 2,3%. МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35%. Ранее Всемирный банк заявил, что «пострадавшая от беспрецедентных санкций» экономика России в текущем году сократится на 11,2%. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. В связи с этим для защиты экономики РФ были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.