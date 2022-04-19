Россию возмутил вандализм в православной церкви Вены

Посольство РФ в Австрии возмутились актом вандализма в отношении православной церкви, там расположено советское воинское захоронение. Это произошло в городе Лаа-ан-дер-Тая.
«До глубины души возмущены актом вандализма 19 апреля 2022 года в отношении православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия), на прилегающем участке к которой расположено советское воинское захоронение», — сообщили в telegram-канале посольства. Диппредставительство РФ расценивает произошедшее накануне православной Пасхи как «циничное попрание чувств верующих и памяти воинов-красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Европы и Австрии от нацизма».
Сообщается, что правоохранительные органы Австрии уже уведомлены о случившемся. В Посольстве выразили надежду, что австрийские власти установят обстоятельства и привлекут виновных к ответственности.
Случаи вандализма участились на фоне спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная цель денацификация и демилитаризация территории, но не ее оккупация.
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Посольство РФ в Австрии возмутились актом вандализма в отношении православной церкви, там расположено советское воинское захоронение. Это произошло в городе Лаа-ан-дер-Тая. «До глубины души возмущены актом вандализма 19 апреля 2022 года в отношении православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия), на прилегающем участке к которой расположено советское воинское захоронение», — сообщили в telegram-канале посольства. Диппредставительство РФ расценивает произошедшее накануне православной Пасхи как «циничное попрание чувств верующих и памяти воинов-красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Европы и Австрии от нацизма». Сообщается, что правоохранительные органы Австрии уже уведомлены о случившемся. В Посольстве выразили надежду, что австрийские власти установят обстоятельства и привлекут виновных к ответственности. Ранее сообщалось, что в Литве вандалы осквернили памятник воинам, участвовавшим в ВОВ (Великой Отечественной войне). В Эстонии памятник советским воинам закрасили цветами украинского флага. Случаи вандализма участились на фоне спецоперации на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главная цель денацификация и демилитаризация территории, но не ее оккупация.