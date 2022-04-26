Депутат из ХМАО отправится в ЛНР с отрядом Кадырова

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, нашивка, война, армия россии, шеврон, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Депутат из ХМАО Супьян Хужулов меняют точку базирования Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, участвующий в штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе, отправляется в Луганскую народную республику. Об этом URA.RU рассказал сам народный избранник.

«Мы выполнили задачи по зачистке территорий Мариуполя от нацистов и взяли завод „Азовсталь“. Теперь мы отправляемся в ЛНР», — рассказал Хужулов. По словам депутата, его отряду предстоит участвовать в освобождении еще двух городов. «Мы пока не знаем, где конкретно нужно выполнять задачи, ждем дальнейших распоряжений руководства», — добавил Хужулов.

Ранее URA.RU сообщало, что Депутат из ХМАО штурмовал «Азовсталь» с бойцами Кадырова. Супьян Хужулов рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.

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Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, участвующий в штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе, отправляется в Луганскую народную республику. Об этом URA.RU рассказал сам народный избранник. «Мы выполнили задачи по зачистке территорий Мариуполя от нацистов и взяли завод „Азовсталь“. Теперь мы отправляемся в ЛНР», — рассказал Хужулов. По словам депутата, его отряду предстоит участвовать в освобождении еще двух городов. «Мы пока не знаем, где конкретно нужно выполнять задачи, ждем дальнейших распоряжений руководства», — добавил Хужулов. Ранее URA.RU сообщало, что Депутат из ХМАО штурмовал «Азовсталь» с бойцами Кадырова. Супьян Хужулов рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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