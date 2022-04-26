Депутат из ХМАО отправится в ЛНР с отрядом Кадырова

26 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутат из ХМАО Супьян Хужулов меняют точку базирования Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, участвующий в штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе, отправляется в Луганскую народную республику. Об этом URA.RU рассказал сам народный избранник. «Мы выполнили задачи по зачистке территорий Мариуполя от нацистов и взяли завод „Азовсталь“. Теперь мы отправляемся в ЛНР», — рассказал Хужулов. По словам депутата, его отряду предстоит участвовать в освобождении еще двух городов. «Мы пока не знаем, где конкретно нужно выполнять задачи, ждем дальнейших распоряжений руководства», — добавил Хужулов. Ранее URA.RU сообщало, что Депутат из ХМАО штурмовал «Азовсталь» с бойцами Кадырова. Супьян Хужулов рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат думы Пыть-Яха Супьян Хужулов, участвующий в штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе, отправляется в Луганскую народную республику. Об этом URA.RU рассказал сам народный избранник. «Мы выполнили задачи по зачистке территорий Мариуполя от нацистов и взяли завод „Азовсталь“. Теперь мы отправляемся в ЛНР», — рассказал Хужулов. По словам депутата, его отряду предстоит участвовать в освобождении еще двух городов. «Мы пока не знаем, где конкретно нужно выполнять задачи, ждем дальнейших распоряжений руководства», — добавил Хужулов. Ранее URA.RU сообщало, что Депутат из ХМАО штурмовал «Азовсталь» с бойцами Кадырова. Супьян Хужулов рассказал, что за время штурмов его группа взяла в плен десятки националистов. Зачистка Мариуполя проводилась в рамках спецоперации по денацификации и разоружению Украины, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Одной из ее главных целей является защита мирных жителей Донбасса.