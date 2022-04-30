Для борьбы с пожаром привлекли не только спасателей, но и вертолет МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ГРЭС-2 в Сахалине произошел крупный пожар. Возгорание произошло во втором блоке, сообщают очевидцы, один из которых слышал хлопок.

«Возгорание произошло во втором блоке, никакой информации о причинах произошедшего пока нет. Один из сотрудников рассказал, что слышал какой-то хлопок, после чего заметил дым. Произошло это около 12 часов (около 4 утра по мск, — прим.ред)», — передает ИА «Сах.ком».

Губернатор области Валерий Лимаренко сообщил, что пострадавших нет и пожар быстро локализовали. Однако позднее сообщил, что огонь перекинулся на кровлю и «разгорелся с новой силой». Из-за этого он распорядился привлечь к тушению вертолет МЧС.