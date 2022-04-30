Дочка «НОВАТЭКа»: в Польше может взорваться санкционный газ из РФ

В Польше из-за санкций могут взорваться около 500 вагонов газа Фото: media.gazprom-neft.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На территории Польши находятся 500 вагонов сжиженного газа, которые подвержены риску взрыва. Об этом сообщили в компании по производству природного газа Novatek Green Energy. Фирма является дочерней компанией российского «НОВАТЭКа», попавшего под санкции.

Речь идет о компании Novatek Green Energy, которая попала под санкции Польши и из-за этого перестала поставлять сжиженный углеводородный газ. Власти Польши ввели ограничения против 50 российских физических и юридических лиц, в списке также оказались «Акрон», «Газпром» и «Новатэк», передает сайт MK.RU .

«Реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию. В случае длительного простоя вагонов на путях, повышения внешней температуры и при этом росте давления газа в вагонах может привести к выбросу газа в атмосферу», — говорится в сообщении.

Ранее Варшава обязала Novatek Green Energy передать газотранспортную инфраструктуру польским госкомпаниям. Евросоюз, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить жесткие антироссийские санкции после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил спецоперацию на Украине. Российский лидер отмечал, что целью этих санкций является «дискриминация всего, что связано с Россией».