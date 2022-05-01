Большой театр отменил постановку Серебренникова

Государственный академический Большой театр отменил балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова и оперу «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина, запланированные на майские праздники, без уточнения причины. Об этом сообщается в telegram-канале театра.
«Вместо ранее объявленных представлений балета „Нуреев“ будут показаны представления балета „Спартак“. Билеты действительны», — говорится в сообщении. При этом причины таких изменений не указаны. Постановка «Нуреев» Кирилла Серебренникова должна была состояться 6, 7 и 8 мая, а опера «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина должна была пройти 5—8 мая, ее заменили на оперу «Севильский цирюльник».
Ранее сообщалось, что экс-худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников уехал из России. Это он сделал сразу после отмены условного срока и снятия судимости. Ранее Серебренников был осужден по обвинению в мошенничестве.
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