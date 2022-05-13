Лавров: страны ОДКБ выступили против антироссийских санкций

Сергей Лавров заявил о странах-противниках антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности выступили против антироссийских санкций. Об этом на пресс-подходе по итогам Совета министров иностранных дел СНГ заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия и ее партнеры по ОДКБ выступают против односторонних действий Запада. Ведь они направлены на развал торговых и логистических связей», — отметил глава МИД, трансляция мероприятия велась на официальном сайте ведомства.

Всего в Организацию Договора о коллективной безопасности, помимо России, входит пять стран. Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины 24 февраля. Несмотря на то, что главной целью российских военных стала защита населения Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов, государствами, входящими в Евросоюз, а также США были введены жесткие санкции против России. Они, в частности, коснулись экономического сектора, некоторых банков, а также логистики между странами. В рамках шестого пакета ограничений обсуждается частичный или полный отказ от российских энергоресурсов, таких как нефть и газ.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев уже предупредил, что миру грозит логистическая, продовольственная, а также эпидемиологическая катастрофа из-за антироссийских санкций. Он упомянул валютно-финансовый кризис, возникновение новых конфликтов и активизацию террористов, пишет RT. По его мнению, международные институты перестанут работать, а страны будут создавать альянсы по общей идеологии, добавляет телеканал 360.

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