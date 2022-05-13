Медведев предрек голод и эпидемии в мире из-за санкций против РФ

13 мая 2022 в 11:42 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сделал заявление о глобальном кризисе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Миру грозит логистическая, продовольственная, а также эпидемиологическая катастрофа из-за антироссийских санкций. Список бедствий, которые могут произойти с миром, составил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мир после антироссийских санкций. Возможен крупный логистический и энергетический кризис. Наступит полноценный международный продовольственный кризис, начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от международного сотрудничества», — написал он в своем telegram-канале. Медведев также упомянул валютно-финансовый кризис, возникновение новых конфликтов и активизацию террористов. По его мнению, международные институты перестанут работать, а страны будут создавать альянсы по общей идеологии. После начала вынужденной спецоперации РФ на территории Украины страны Запада ввели против России жесткие санкции, которые коснулись экономики и банковской сферы страны. На данный момент в рамках шестого пакета ограничений государствами, входящими в Евросоюз, обсуждается частичный или полный отказ от российских энергоресурсов, таких как нефть и газ. Однако санкции сработали против самих государств, их вводивших. Например, власти Германии заявили о риске дефицита бензина, а в Швейцарии ухудшился потребительский климат. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Миру грозит логистическая, продовольственная, а также эпидемиологическая катастрофа из-за антироссийских санкций. Список бедствий, которые могут произойти с миром, составил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мир после антироссийских санкций. Возможен крупный логистический и энергетический кризис. Наступит полноценный международный продовольственный кризис, начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от международного сотрудничества», — написал он в своем telegram-канале. Медведев также упомянул валютно-финансовый кризис, возникновение новых конфликтов и активизацию террористов. По его мнению, международные институты перестанут работать, а страны будут создавать альянсы по общей идеологии. После начала вынужденной спецоперации РФ на территории Украины страны Запада ввели против России жесткие санкции, которые коснулись экономики и банковской сферы страны. На данный момент в рамках шестого пакета ограничений государствами, входящими в Евросоюз, обсуждается частичный или полный отказ от российских энергоресурсов, таких как нефть и газ. Однако санкции сработали против самих государств, их вводивших. Например, власти Германии заявили о риске дефицита бензина, а в Швейцарии ухудшился потребительский климат.