Экономист Масленников рассказал, в какой валюте хранить деньги

До 80% личных сбережений лучше всего хранить в рублях, отметил Никита Масленников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине

Наиболее оптимальной схемой сохранения личных сбережений на данный момент является до 80% в рублях и оставшиеся 20% в трех разных валютах: долларах, евро, швейцарский франках. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Санкционное давление может оказаться триггером нового глобального кризиса, и как поведут себя все курсы, и резервных валют, и рубля, и юаня, неизвестно, но мало не покажется никому. Если же мы вкладываемся в рубли, то мы можем надеяться на то, что в России будут меры приняты по защите наших сбережений. Конечно, вложения стоит комбинировать и по срочности, и по составу валют, но в любом случае 70-75% лучше держать в рублях, а остальные распределять. Я бы лично хранил в денежной единице РФ до 80%, а остальное разделил на три валюты: доллар, евро и швейцарский франк», — объяснил Никита Масленников.

При этом спикер подчеркнул, что валюта Швейцарии является абсолютно надежной. «Можно покупать швейцарские франки — они как валюта сбережения, как ликвидная, абсолютно надежные. Я бы сам сделал ставку на них», — отметил Масленников.

Ранее Центробанк после долгого падения доллара и евро повысил курсы этих валют. Это произошло на фоне снижения ключевой ставки до 11% годовых. По информации ЦБ, данные последних недель указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 14%.