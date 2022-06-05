Девочку из Донбасса ранило в легкое во время обстрела ВСУ

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
ВСУ обстреляли город Кирово в ДНР (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Одиннадцатилетняя девочка из города Кирово в Донецкой народной республике (ДНР) получила ранение легкого во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Девочку ранило осколком снаряда.

«Я играла во дворе, когда упал снаряд. Ранило в легкое. Было больно», — сказала девочка в беседе с РИА «Новости».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. ВСУ же регулярно наносят удары по мирным гражданам. Так, во время обстрела 5 июня пять мирных жителей ДНР погибли, 20 получили ранения.

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Одиннадцатилетняя девочка из города Кирово в Донецкой народной республике (ДНР) получила ранение легкого во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Девочку ранило осколком снаряда. «Я играла во дворе, когда упал снаряд. Ранило в легкое. Было больно», — сказала девочка в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. ВСУ же регулярно наносят удары по мирным гражданам. Так, во время обстрела 5 июня пять мирных жителей ДНР погибли, 20 получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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