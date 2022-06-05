Девочку из Донбасса ранило в легкое во время обстрела ВСУ

05 июня 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли город Кирово в ДНР (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одиннадцатилетняя девочка из города Кирово в Донецкой народной республике (ДНР) получила ранение легкого во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Девочку ранило осколком снаряда. «Я играла во дворе, когда упал снаряд. Ранило в легкое. Было больно», — сказала девочка в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. ВСУ же регулярно наносят удары по мирным гражданам. Так, во время обстрела 5 июня пять мирных жителей ДНР погибли, 20 получили ранения. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Одиннадцатилетняя девочка из города Кирово в Донецкой народной республике (ДНР) получила ранение легкого во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Девочку ранило осколком снаряда. «Я играла во дворе, когда упал снаряд. Ранило в легкое. Было больно», — сказала девочка в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения. ВСУ же регулярно наносят удары по мирным гражданам. Так, во время обстрела 5 июня пять мирных жителей ДНР погибли, 20 получили ранения.