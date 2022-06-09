Лавров заявил о грядущем мире между Арменией и Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты мирные договоренности. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
«Москва готова помогать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Нет сомнений, что будут достигнуты окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров.
Ранее в пресс-службе правительства Армении заявили о готовности определить границу с Азербайджаном. 26 марта в Минобороны РФ заявили, что армия Азербайджана вторглась в зону ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе. 1 июня президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписание трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, пишет RT.
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Между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты мирные договоренности. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. «Москва готова помогать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Нет сомнений, что будут достигнуты окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров. Ранее в пресс-службе правительства Армении заявили о готовности определить границу с Азербайджаном. 26 марта в Минобороны РФ заявили, что армия Азербайджана вторглась в зону ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе. 1 июня президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписание трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, пишет RT.