Лавров заявил о грядущем мире между Арменией и Азербайджаном

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
Россия поможет Армении и Азербайджану заключить мирный договор, заявил Сергей Лавров Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты мирные договоренности. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Москва готова помогать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Нет сомнений, что будут достигнуты окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров.

Ранее в пресс-службе правительства Армении заявили о готовности определить границу с Азербайджаном. 26 марта в Минобороны РФ заявили, что армия Азербайджана вторглась в зону ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе. 1 июня президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписание трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, пишет RT.

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Между Арменией и Азербайджаном будут достигнуты мирные договоренности. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. «Москва готова помогать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Нет сомнений, что будут достигнуты окончательные договоренности по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказал Лавров. Ранее в пресс-службе правительства Армении заявили о готовности определить границу с Азербайджаном. 26 марта в Минобороны РФ заявили, что армия Азербайджана вторглась в зону ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе. 1 июня президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписание трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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