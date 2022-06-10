WSJ: иностранные компании потеряли миллиарды после ухода из РФ

10 июня 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Финансовых проблем у компаний, ушедших с российского рынка, прибавится Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Зарубежные компании несут миллиардные убытки после ухода из России и проблем из-за такого решения только прибавится. Статью об этом выпустило издание The Wall Street Journal. «Компании понесли более 59 миллиардов долларов убытков. Финансовые проблемы будут еще больше, поскольку [антироссийские] санкции ударили по экономике, а продажи и остановки [производств] продолжаются», — говорится в материале. Отмечается также, что с начала спецоперации РФ на Украине почти тысяча западных компаний обязалась уйти или сократить свою деятельность в России. При этом Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила компаниям, что они должны раскрывать информацию об убытках, связанных с выходом из российского рынка. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после эскалации военного конфликта между ВСУ и республиками Донбасса. Действия ВС РФ призваны денацифицировать, демилитаризировать территорию, а также спасти граждан от геноцида киевского режима. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции, которые коснулись банковской сферы — например, речь идет об отключении от международной платежной системы SWIFT части российских банков. Часть зарубежных компаний уже ушла с рынка. Правда, через несколько месяцев некоторые из них вернулись и открылись под новыми наименованиями. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Зарубежные компании несут миллиардные убытки после ухода из России и проблем из-за такого решения только прибавится. Статью об этом выпустило издание The Wall Street Journal. «Компании понесли более 59 миллиардов долларов убытков. Финансовые проблемы будут еще больше, поскольку [антироссийские] санкции ударили по экономике, а продажи и остановки [производств] продолжаются», — говорится в материале. Отмечается также, что с начала спецоперации РФ на Украине почти тысяча западных компаний обязалась уйти или сократить свою деятельность в России. При этом Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила компаниям, что они должны раскрывать информацию об убытках, связанных с выходом из российского рынка. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине после эскалации военного конфликта между ВСУ и республиками Донбасса. Действия ВС РФ призваны денацифицировать, демилитаризировать территорию, а также спасти граждан от геноцида киевского режима. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции, которые коснулись банковской сферы — например, речь идет об отключении от международной платежной системы SWIFT части российских банков. Часть зарубежных компаний уже ушла с рынка. Правда, через несколько месяцев некоторые из них вернулись и открылись под новыми наименованиями.