В Минобороны Украины раскрыли план по захвату Крыма

16 июня 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Глава Минобороны Украины признался в планах по оккупации Крыма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует захватить Крым с помощью оружия, поставляемого США. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Мы собираемся освободить все территории, все, включая Крым», — сказал Резников в интервью CNN. «Крым — стратегическая цель для Украины… Но мы будем двигаться шаг за шагом», — добавил он. По его мнению, в осуществлении планов Украине поможет оружие, поставляемое США. По словам главы военного ведомства, первым шагом по захвату Крыма станет стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь против армии РФ. Вторым этапом украинские власти намерены отбросить российские войска на свои позиции до начала спецоперации 24 февраля. И только после этого украинская сторона готова обсуждать с лидерами союзных государств возможность перехода Крыма под контроль Украины. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей. В ходе операции страны Запада активно поддерживают украинскую сторону, поставляя вооружение и боеприпасы и оказывая финансовую помощь стране. Так, ранее президент США Джо Байден вновь выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина планирует захватить Крым с помощью оружия, поставляемого США. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Мы собираемся освободить все территории, все, включая Крым», — сказал Резников в интервью CNN. «Крым — стратегическая цель для Украины… Но мы будем двигаться шаг за шагом», — добавил он. По его мнению, в осуществлении планов Украине поможет оружие, поставляемое США. По словам главы военного ведомства, первым шагом по захвату Крыма станет стабилизация ситуации на местах для предотвращения дальнейших потерь против армии РФ. Вторым этапом украинские власти намерены отбросить российские войска на свои позиции до начала спецоперации 24 февраля. И только после этого украинская сторона готова обсуждать с лидерами союзных государств возможность перехода Крыма под контроль Украины. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение ДНР и ЛНР, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида со стороны киевских властей. В ходе операции страны Запада активно поддерживают украинскую сторону, поставляя вооружение и боеприпасы и оказывая финансовую помощь стране. Так, ранее президент США Джо Байден вновь выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины.