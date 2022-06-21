Советника Шольца обвинили в «любви к России» из-за шутки

22 июня 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

Немецкого политика обвинили в русофильстве из-за шутки про поставки оружия Киеву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, немецкого дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве после его шутки про работу немецких СМИ. Политик заявил, что пресса сфокусирована на теме поставки тяжелых вооружений Украине и не уделяет должного внимания вопросу будущих отношений с Москвой. «Двадцатью Marder (немецких БМП, о поставках которых Украина просила Берлин — прим. URA.RU) можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше», — приводит слова советника Шольца немецкое издание Handelsblatt. После такого заявления в соцсетях Плетнера назвали «человеком Путина в ведомстве канцлера», пишут авторы. В свою очередь, глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) добавила, что «сейчас не время думать о России с любовью». Германия вместе с остальными странами Запада оказывает Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации республики. Однако, как выяснили СМИ, Берлин поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. При этом немецкие СМИ пишут, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерено затягивает поставки современного оружия. По информации немецкого издания RND, западные страны начали уставать от Украины. Отмечалось, что в странах снижается интерес к этой теме, «жалость Запада к Украине ослабевает». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Внешнеполитического советника канцлера ФРГ Олафа Шольца, немецкого дипломата Йенса Плетнера обвинили в русофильстве после его шутки про работу немецких СМИ. Политик заявил, что пресса сфокусирована на теме поставки тяжелых вооружений Украине и не уделяет должного внимания вопросу будущих отношений с Москвой. «Двадцатью Marder (немецких БМП, о поставках которых Украина просила Берлин — прим. URA.RU) можно заполнить много газетных страниц, но статей о том, как будут складываться наши отношения с Россией в будущем, сейчас как-то меньше», — приводит слова советника Шольца немецкое издание Handelsblatt. После такого заявления в соцсетях Плетнера назвали «человеком Путина в ведомстве канцлера», пишут авторы. В свою очередь, глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) добавила, что «сейчас не время думать о России с любовью». Германия вместе с остальными странами Запада оказывает Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации республики. Однако, как выяснили СМИ, Берлин поставляет Украине уже списанные зенитные танки. Позже Welt написало, что Берлин не сможет отправить «Гепарды» из-за нехватки боеприпасов. При этом немецкие СМИ пишут, что канцлер ФРГ Олаф Шольц намерено затягивает поставки современного оружия. По информации немецкого издания RND, западные страны начали уставать от Украины. Отмечалось, что в странах снижается интерес к этой теме, «жалость Запада к Украине ослабевает».