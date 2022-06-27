Тамбов готовится стать воздушными воротами Черноземья

27 июня 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

После ремонта ВПП аэропорт Тамбова будет принимать самолеты более высокого класса Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тамбова начнется в июле. В него будет вложено более 670 млн рублей, большая часть — из бюджета региона, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. Обновления помогут тамбовскому аэропорту стать воздушными воротами Черноземья: принимать среднемагистральные самолеты, расширить карту полетных маршрутов и значительно увеличить пассажиропоток. «На проведение работ в областном бюджете выделены 584 млн рублей. Еще около 90 млн рублей будут привлечены по линии Государственной корпорации по организации воздушного движения на установку нового светосигнального оборудования», — сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. Сообщение опубликовано на сайте властей региона. В ходе ремонта будут улучшены технические характеристики покрытия взлетно-посадочной полосы. Это позволит принимать воздушные суда более высокого класса и соответственно развивать маршрутную сеть через тамбовский аэропорт. Будет введено в эксплуатацию новое светосигнальное оборудование, что даст возможность выполнять авиарейсы в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Завершатся ремонтные работы осенью 2022 года. После ремонта воспользоваться услугами аэропорта Тамбова смогут жители соседних областей Центрального федерального округа, заявил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. В середине мая нынешнего года Тамбов первым среди городов России возобновил рейсы в столицу, Санкт-Петербург и Екатеринбург, которые отменили в феврале из-за спецоперации. Ремонт взлетно-посадочной полосы не помешает работе аэропорта. Прекращать полеты на это время не планируется, подчеркнули в пресс-службе администрации Тамбовской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тамбова начнется в июле. В него будет вложено более 670 млн рублей, большая часть — из бюджета региона, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. Обновления помогут тамбовскому аэропорту стать воздушными воротами Черноземья: принимать среднемагистральные самолеты, расширить карту полетных маршрутов и значительно увеличить пассажиропоток. «На проведение работ в областном бюджете выделены 584 млн рублей. Еще около 90 млн рублей будут привлечены по линии Государственной корпорации по организации воздушного движения на установку нового светосигнального оборудования», — сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. Сообщение опубликовано на сайте властей региона. В ходе ремонта будут улучшены технические характеристики покрытия взлетно-посадочной полосы. Это позволит принимать воздушные суда более высокого класса и соответственно развивать маршрутную сеть через тамбовский аэропорт. Будет введено в эксплуатацию новое светосигнальное оборудование, что даст возможность выполнять авиарейсы в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Завершатся ремонтные работы осенью 2022 года. После ремонта воспользоваться услугами аэропорта Тамбова смогут жители соседних областей Центрального федерального округа, заявил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. В середине мая нынешнего года Тамбов первым среди городов России возобновил рейсы в столицу, Санкт-Петербург и Екатеринбург, которые отменили в феврале из-за спецоперации. Ремонт взлетно-посадочной полосы не помешает работе аэропорта. Прекращать полеты на это время не планируется, подчеркнули в пресс-службе администрации Тамбовской области.