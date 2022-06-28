В России отменят часть штрафов для нарушителей ПДД

29 июня 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

Россиян перестанут штрафовать за отсутствие техосмотра Фото: Илья Московец © URA.RU В России разработан законопроект, который предполагает внесение поправок в «автомобильную» главу Кодекса РФ об административных правонарушениях. Изменения отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточают ответственность за серьезные проступки. «Разработанный законопроект предполагает отказ от штрафа и замену его предупреждением за ряд незначительных нарушений ПДД. В частности, речь идет о наказании грязный номер, забытые дома права или документы на машину, выключенный указатель поворота. Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. Вместо штрафа будет грозить предупреждение в случаях, когда водитель перед маневром заблаговременно не занял соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги. Кроме того, поправки предполагают полный отказ от санкций для водителей, которые управляют транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Наряду со смягчением ответственности за ряд нарушений наказания за серьезные проступки, напротив, предполагается сделать строже. В частности, согласно законопроекту, штраф за непристегнутый ремень будет увеличен с одной до пяти тысяч рублей. Также штраф в размере пяти тысяч будет грозить родителям, которые перевозят ребенка в машине без детского кресла. «Основная задача подготовленных поправок — смягчить санкции за мелкие проступки и ужесточить наказание за нарушения, которые потенциально могут привести к тяжелым последствиям», — пояснил автор законопроекта, депутат Госудмы Николай Новичков. О планах МВД отменить часть штрафов для водителей стало известно в апреле. Тогда сообщалось, что инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении. Позднее депутаты фракции ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева и Иван Абрамов внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Депутаты предлагали освободить от ответственности лиц, совершивших незначительные нарушения ПДД. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России разработан законопроект, который предполагает внесение поправок в «автомобильную» главу Кодекса РФ об административных правонарушениях. Изменения отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточают ответственность за серьезные проступки. «Разработанный законопроект предполагает отказ от штрафа и замену его предупреждением за ряд незначительных нарушений ПДД. В частности, речь идет о наказании грязный номер, забытые дома права или документы на машину, выключенный указатель поворота. Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями», — пишут «Известия» со ссылкой на документ. Вместо штрафа будет грозить предупреждение в случаях, когда водитель перед маневром заблаговременно не занял соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги. Кроме того, поправки предполагают полный отказ от санкций для водителей, которые управляют транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Наряду со смягчением ответственности за ряд нарушений наказания за серьезные проступки, напротив, предполагается сделать строже. В частности, согласно законопроекту, штраф за непристегнутый ремень будет увеличен с одной до пяти тысяч рублей. Также штраф в размере пяти тысяч будет грозить родителям, которые перевозят ребенка в машине без детского кресла. «Основная задача подготовленных поправок — смягчить санкции за мелкие проступки и ужесточить наказание за нарушения, которые потенциально могут привести к тяжелым последствиям», — пояснил автор законопроекта, депутат Госудмы Николай Новичков. О планах МВД отменить часть штрафов для водителей стало известно в апреле. Тогда сообщалось, что инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении. Позднее депутаты фракции ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева и Иван Абрамов внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Депутаты предлагали освободить от ответственности лиц, совершивших незначительные нарушения ПДД.