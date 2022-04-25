В Госдуме предложили объявить амнистию нарушителям ПДД

Депутаты от ЛДПР предложили объявить амнистию нарушителям ПДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты фракции ЛДПР, а также сенаторы Елена Афанасьева и Иван Абрамов 26 апреля внесут в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Об этом сообщил один из авторов инициативы — замглавы фракции Ярослав Нилов.

«Объявить амнистию по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ, которые не представляют существенной опасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Документ опубликовал в своем telegram-канале Нилов. В частности, амнистия может наступить в отношении водителей, управляющих транспортным средством без документов, предусмотренных правилами дорожного движения; а также нарушивших правила применения ремней безопасности.

При этом в перечень административных правонарушений предлагается не включать такие правонарушения как управление транспортным средством в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Лиц, подпадающих под действие постановления об амнистии, не предполагается освобождать от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими административных правонарушений.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне давления западных санкций на граждан. Кроме того, в апреле сообщалось, что инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении. Малозначительными нарушениями, к примеру, являются отсутствие брызговиков или неисправность стеклоомывателей, предусмотренных конструкцией. В случае подобных нарушений водителей могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием.

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