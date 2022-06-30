В России создали броневик и назвали его в честь Кадырова

01 июля 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в спецоперации на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU В России разработали бронеавтомобиль «Ахмат», названный в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, который был «вдохновлен» спецоперацией России на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6×6», — рассказал собеседник агентства. Новый броневик, добавил он, был назван «Ахмат» в знак уважения главе Чечни Рамзану Кадырову в знак уважения к его патриотизму. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Его первый запуск состоялся в апреле 2022 года. Также в России планируется начало производства ударных вертолетных беспилотников. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России разработали бронеавтомобиль «Ахмат», названный в честь первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, который был «вдохновлен» спецоперацией России на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6×6», — рассказал собеседник агентства. Новый броневик, добавил он, был назван «Ахмат» в знак уважения главе Чечни Рамзану Кадырову в знак уважения к его патриотизму. Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Его первый запуск состоялся в апреле 2022 года. Также в России планируется начало производства ударных вертолетных беспилотников.