Школьницу подозревают в надругательстве над флагом РФ

Школьницу из Томской области подозревают в поджоге флага России. В ее отношении возбуждено уголовное дело.
«В дежурную часть МВД России по Томскому району поступила информация о том, что ученицей одной из школ совершено надругательство над государственным флагом России. Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУМВД по региону.
По информации правоохранителей, школьница подожгла флаг на автобусной остановке. Мотивы ее поступка пока неизвестны. Родители школьницы были привлечены в административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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