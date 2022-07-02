02 июля 2022

Школьницу подозревают в надругательстве над флагом РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная городская акция
Школьница сожгла флаг России на автобусной остановке Фото:

Школьницу из Томской области подозревают в поджоге флага России. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

«В дежурную часть МВД России по Томскому району поступила информация о том, что ученицей одной из школ совершено надругательство над государственным флагом России. Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУМВД по региону.

По информации правоохранителей, школьница подожгла флаг на автобусной остановке. Мотивы ее поступка пока неизвестны. Родители школьницы были привлечены в административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

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Школьницу из Томской области подозревают в поджоге флага России. В ее отношении возбуждено уголовное дело. «В дежурную часть МВД России по Томскому району поступила информация о том, что ученицей одной из школ совершено надругательство над государственным флагом России. Дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ГУМВД по региону. По информации правоохранителей, школьница подожгла флаг на автобусной остановке. Мотивы ее поступка пока неизвестны. Родители школьницы были привлечены в административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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