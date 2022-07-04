Владимир Путин присвоит звание Герой РФ генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Запад во главе с США переправляют на Украину боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ поделился успехами Российской Армии при освобождении ЛНР. URA.RU рассказывает о главных событиях спецоперации на Украине к вечеру 4 июля.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поделился успехами Российской Армии при освобождении Луганской Народной Республики. Кадры встречи были показаны в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что в течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска, и Северодонецк.
- Запад во главе с США вместе с Турцией переправляют на Украину боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом заявил посол Сирии в РФ Риад Хаддад. Он подчеркнул, что такими методами страны Запада «превращают Украину в центр скопления террористов и наемников», не осознавая негативных последствий для мировой безопасности.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного круга генерал-майору Эседулле Абачеву присвоено звание Герой России. Ранее это предложение выдвинул министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с российским лидером.
- В результате наступления армии РФ в Луганской народной республике Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три бригады. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны.
- Украинские резервисты на легковых автомобилях сражаются против российских солдат, у которых есть бронетехника. Причиной этого служит недостаток техники в рядах ВСУ. Такой информацией поделился бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер, который возглавлял штаб канадской армии с 2005 по 2008 год.
Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».
*Организация «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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