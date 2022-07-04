Канадский генерал: резервистов на легковушках бросают на танки РФ

04 июля 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Украинским резервным силам не хватает техники, поэтому они используют легковые авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские резервисты на легковых автомобилях сражаются против российских солдат, у которых есть бронетехника. Причиной этого служит недостаток техники в рядах ВСУ. Такой информацией поделился бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер, который возглавлял штаб канадской армии с 2005 по 2008 год. «Украинским резервным силам настолько не хватает техники, что они были отправлены сражаться с российскими танками на своих гражданских автомобилях. Силы территориальной обороны, состоящие из гражданских добровольцев, остались ни с чем и отчаянно нуждались в снаряжении», — об этом он рассказал в интервью изданию The Times. Он также отметил, что недавно президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ, который разрешает использовать отряды теробороны на любых участках фронта, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако эти отряды плохо оснащены как техникой, так и вооружением. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации республики, от ВСУ и нацбатов была полностью освобождена Луганская народная республика. Основная задача российских войск на территории Донбасса — спасение граждан от геноцида киевского режима. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские резервисты на легковых автомобилях сражаются против российских солдат, у которых есть бронетехника. Причиной этого служит недостаток техники в рядах ВСУ. Такой информацией поделился бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер, который возглавлял штаб канадской армии с 2005 по 2008 год. «Украинским резервным силам настолько не хватает техники, что они были отправлены сражаться с российскими танками на своих гражданских автомобилях. Силы территориальной обороны, состоящие из гражданских добровольцев, остались ни с чем и отчаянно нуждались в снаряжении», — об этом он рассказал в интервью изданию The Times. Он также отметил, что недавно президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ, который разрешает использовать отряды теробороны на любых участках фронта, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако эти отряды плохо оснащены как техникой, так и вооружением. С началом спецоперации на Украине, инициированной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля с целью денацификации и демилитаризации республики, от ВСУ и нацбатов была полностью освобождена Луганская народная республика. Основная задача российских войск на территории Донбасса — спасение граждан от геноцида киевского режима.