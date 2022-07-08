Захарова обнаружила сатанистов среди западных политиков

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Канада включила патриарха Кирилла в санкционный список, что Захарова посчитала поступком сатанистов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Среди западных политиков есть сатанисты, так как только они могли ввести санкции против патриарха Кирилла. Такое мнение в своем telegram-канале выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Санкции против Патриарха могли ввести только сатанисты», — написала Захарова. Патриарх пока никак не прокомментировал попадание в санкционный список.

Ранее Канада ввела санкции против главы РПЦ патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Под канадские санкции попала и сама Захарова, а также 13 российских СМИ и Роскомнадзор.

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Среди западных политиков есть сатанисты, так как только они могли ввести санкции против патриарха Кирилла. Такое мнение в своем telegram-канале выразила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Санкции против Патриарха могли ввести только сатанисты», — написала Захарова. Патриарх пока никак не прокомментировал попадание в санкционный список. Ранее Канада ввела санкции против главы РПЦ патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Под канадские санкции попала и сама Захарова, а также 13 российских СМИ и Роскомнадзор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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