Захарова обнаружила сатанистов среди западных политиков

Канада включила патриарха Кирилла в санкционный список, что Захарова посчитала поступком сатанистов
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Среди западных политиков есть сатанисты, так как только они могли ввести санкции против патриарха Кирилла. Такое мнение в своем telegram-канале выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Санкции против Патриарха могли ввести только сатанисты», — написала Захарова. Патриарх пока никак не прокомментировал попадание в санкционный список.
Ранее Канада ввела санкции против главы РПЦ патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Под канадские санкции попала и сама Захарова, а также 13 российских СМИ и Роскомнадзор.
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