Сотни бойцов нацбата «Кракен»* отказались идти в атаку

14 июля 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Более двухсот боевиков «Кракена» отказались наступать на Краматорск, сообщили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 200 наемников националистического батальона «Кракен» (запрещен в РФ) отказались идти в атакеу на Краматорск. Командиры расстреляли шестерых бойцов. Об это сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании „Кракен“ более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сообщили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. *«Кракен» — запрещенная в России организация

Более 200 наемников националистического батальона «Кракен» (запрещен в РФ) отказались идти в атакеу на Краматорск. Командиры расстреляли шестерых бойцов. Об это сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании „Кракен“ более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сообщили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. *«Кракен» — запрещенная в России организация