Сотни бойцов нацбата «Кракен»* отказались идти в атаку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки фильма «Блеф». Екатеринбург, боец, стрелок, чоп, охранник, охрана, солдат, чвк, частная военная компания, наемник
Более двухсот боевиков «Кракена» отказались наступать на Краматорск, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 200 наемников националистического батальона «Кракен» (запрещен в РФ) отказались идти в атакеу на Краматорск. Командиры расстреляли шестерых бойцов. Об это сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании „Кракен“ более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сообщили в Минобороны.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

*«Кракен» — запрещенная в России организация

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 200 наемников националистического батальона «Кракен» (запрещен в РФ) отказались идти в атакеу на Краматорск. Командиры расстреляли шестерых бойцов. Об это сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании „Кракен“ более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сообщили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. *«Кракен» — запрещенная в России организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...