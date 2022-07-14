Сотни бойцов нацбата «Кракен»* отказались идти в атаку

Более 200 наемников националистического батальона «Кракен» (запрещен в РФ) отказались идти в атакеу на Краматорск. Командиры расстреляли шестерых бойцов. Об это сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании „Кракен“ более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сообщили в Минобороны.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
*«Кракен» — запрещенная в России организация
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Более 200 наемников националистического батальона «Кракен» (запрещен в РФ) отказались идти в атакеу на Краматорск. Командиры расстреляли шестерых бойцов. Об это сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-м националистическом формировании „Кракен“ более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о „переходе“ в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — сообщили в Минобороны. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. Президент отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. *«Кракен» — запрещенная в России организация