14 июля 2022

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Белоруссия хочет быть полноправным членом ШОС Фото:

Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, она собирается стать государством-членом ШОС. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«Белоруссия недавно уже официально подала в организацию заявку на вступление в ШОС. В качестве полноправного члена», — сказал он на брифинге, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Иран примут в Шанхайскую организацию сотрудничества в 2022 году. На данный момент В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, она собирается стать государством-членом ШОС. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. «Белоруссия недавно уже официально подала в организацию заявку на вступление в ШОС. В качестве полноправного члена», — сказал он на брифинге, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Иран примут в Шанхайскую организацию сотрудничества в 2022 году. На данный момент В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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