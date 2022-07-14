Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

Белоруссия хочет быть полноправным членом ШОС
Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, она собирается стать государством-членом ШОС. Такое заявление сделал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
«Белоруссия недавно уже официально подала в организацию заявку на вступление в ШОС. В качестве полноправного члена», — сказал он на брифинге, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Иран примут в Шанхайскую организацию сотрудничества в 2022 году. На данный момент В организацию входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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