Кремль оценил роль украинского зерна в продовольственном кризисе

Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного мирового кризиса. При этом в Кремле уточнили, что украинское зерно и спецоперация не являются причиной данного кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены. Вы знаете, мы уже говорили, что от нас там принимает участие военная делегация. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире. И мы еще раз настойчиво повторяем, не ситуация на Украине, не украинское зерно является причиной этого кризиса. Это лишь маленькая толика», — заявил Песков «Первому каналу».

Ранее URA.RU сообщало, что на встрече по «зерновому вопросу» в Турции была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле», — сообщили в ведомстве. Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН проходили в закрытом режиме. Подписание итогового документа о безопасном «коридоре» по вывозу зерна с Украины может пройти 20—21 июля.

Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов. Как ранее сообщало URA.RU Киев и Запад начали обвинять РФ в связи с проблемами по поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Турция, Россия и Украина начали предпринимать шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод.

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