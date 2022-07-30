30 июля 2022

В США раскрыли, что приведет к поражению Киева в спецоперации

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае, если Россия возьмет под контроль Одессу, Украина будет поражена. Так считает полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.

По его предположению, взятие территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе. «И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», — сказал Донован в статье для American Thinker. Он добавил, что Украине, Европе и США еще предстоит пережить зиму.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, которые были когда-то основаны русскими. Речь идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.

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В случае, если Россия возьмет под контроль Одессу, Украина будет поражена. Так считает полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован. По его предположению, взятие территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе. «И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», — сказал Донован в статье для American Thinker. Он добавил, что Украине, Европе и США еще предстоит пережить зиму. Глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, которые были когда-то основаны русскими. Речь идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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