В США раскрыли, что приведет к поражению Киева в спецоперации

31 июля 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае, если Россия возьмет под контроль Одессу, Украина будет поражена. Так считает полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован. По его предположению, взятие территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе. «И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», — сказал Донован в статье для American Thinker. Он добавил, что Украине, Европе и США еще предстоит пережить зиму. Глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, которые были когда-то основаны русскими. Речь идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.

В случае, если Россия возьмет под контроль Одессу, Украина будет поражена. Так считает полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован. По его предположению, взятие территории под контроль России может произойти не в результате боевых действий, а из-за событий в самом городе. «И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», — сказал Донован в статье для American Thinker. Он добавил, что Украине, Европе и США еще предстоит пережить зиму. Глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале написал, что пришло время вновь освобождать украинские города, которые были когда-то основаны русскими. Речь идет о таких городах, как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью является освобождение Донбасса, говорил президент РФ Владимир Путин.