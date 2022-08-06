В SuperJob рассказали о возможности получить выходной 1 сентября

07 августа 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

Ко Дню знаний можно получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно вместо повышенной оплаты Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Россияне могут законно устроить себе выходной на 1 сентября, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Об этом рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. В этом также может помочь донорство. «По закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Впрочем, его можно сделать выходным, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября», — приводит слова Головановой РИА «Новости». Она добавила, что распространенной практикой является также заявление на отпуск без сохранения заработной платы. «Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате», — рассказала Голованова. Также к 1 сентября можно приурочить ежегодный отпуск или его часть. Или же получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно вместо повышенной оплаты.

Россияне могут законно устроить себе выходной на 1 сентября, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Об этом рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. В этом также может помочь донорство. «По закону 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Впрочем, его можно сделать выходным, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Например, если вы являетесь донором, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября», — приводит слова Головановой РИА «Новости». Она добавила, что распространенной практикой является также заявление на отпуск без сохранения заработной платы. «Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате», — рассказала Голованова. Также к 1 сентября можно приурочить ежегодный отпуск или его часть. Или же получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно вместо повышенной оплаты.