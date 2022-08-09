Дым от пожаров ХМАО задержится в Челябинске до выходных

09 августа 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Рассеиванию смога и запаха гари поспособствует изменение направления ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Дым от пожаров, которые в настоящее время бушуют на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержится в Челябинской области до пятницы. Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, рассеиванию дымки будет способствовать изменение направления ветра. «Днем 11 августа с северо-запада будет приближаться холодный атмосферный фронт, и к вечеру направление ветра сменится на западное. 12 августа понизится дневная температура воздуха, ожидается усиление ветра северо-западного направления, что должно привести к рассеиванию дымки и запаха гари», — сообщили URA.RU в министерстве со ссылкой на областной гидрометеоцентр. В министерстве отметили, что в настоящий момент дымкой окутано девять районов области. Первые сутки превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Однако, как сообщил начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Коробкин, уже в ночь на 9 августа фиксировались превышения по взвешенным частицам в Калининском районе города. Пожары в ХМАО охватили площадь свыше 80 тысяч гектаров. На их тушение выделено более пятисот тонн воды. На территории округа объявлен режим ЧС. Местные жители жалуются на запах гари и дыма, из-за которых тяжело дышать. Однако окружной Роспотребнадзор сообщает, что воздух соответствует требованиям.

Дым от пожаров, которые в настоящее время бушуют на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), задержится в Челябинской области до пятницы. Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, рассеиванию дымки будет способствовать изменение направления ветра. «Днем 11 августа с северо-запада будет приближаться холодный атмосферный фронт, и к вечеру направление ветра сменится на западное. 12 августа понизится дневная температура воздуха, ожидается усиление ветра северо-западного направления, что должно привести к рассеиванию дымки и запаха гари», — сообщили URA.RU в министерстве со ссылкой на областной гидрометеоцентр. В министерстве отметили, что в настоящий момент дымкой окутано девять районов области. Первые сутки превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Однако, как сообщил начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Коробкин, уже в ночь на 9 августа фиксировались превышения по взвешенным частицам в Калининском районе города. Пожары в ХМАО охватили площадь свыше 80 тысяч гектаров. На их тушение выделено более пятисот тонн воды. На территории округа объявлен режим ЧС. Местные жители жалуются на запах гари и дыма, из-за которых тяжело дышать. Однако окружной Роспотребнадзор сообщает, что воздух соответствует требованиям.