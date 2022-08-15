Украинский политолог Романенко: в Буче и Гостомеле мародерили ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Политолог призвал признать преступления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Буче и Гостомеле мародерили украинские военные. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко во время разговора с украинским журналистом, психологом Дмитрием Пастернаком-Таранушенко.

«Я скажу, что в той же Буче, Макарове, Гостомеле красный уровень был со стороны наших, которые мародерили. Это не секрет. Мы должны называть вещи своими именами, и общество, которое боится назвать вещи своими именами, будет находиться в таком состоянии, из которого мы пытаемся вырваться», — заявил Романенко в видео, которое опубликовано на его youtube-канале.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины. В Минобороны России сообщали, что ВСУ использовали запрещенный Женевской конвенцией фосфор против армии РФ в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель, сообщает RT. В апреле СМИ распространили информацию о массовых убийствах в Буче и обвинили в этом Россию. В Минобороны РФ назвали это провокацией и опровергли заявления. Российские военные не имеют отношения к этому происшествию, цитируют «Дни.ру» Путина.

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В Буче и Гостомеле мародерили украинские военные. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко во время разговора с украинским журналистом, психологом Дмитрием Пастернаком-Таранушенко. «Я скажу, что в той же Буче, Макарове, Гостомеле красный уровень был со стороны наших, которые мародерили. Это не секрет. Мы должны называть вещи своими именами, и общество, которое боится назвать вещи своими именами, будет находиться в таком состоянии, из которого мы пытаемся вырваться», — заявил Романенко в видео, которое опубликовано на его youtube-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины. В Минобороны России сообщали, что ВСУ использовали запрещенный Женевской конвенцией фосфор против армии РФ в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель, сообщает RT. В апреле СМИ распространили информацию о массовых убийствах в Буче и обвинили в этом Россию. В Минобороны РФ назвали это провокацией и опровергли заявления. Российские военные не имеют отношения к этому происшествию, цитируют «Дни.ру» Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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