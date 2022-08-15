Украинский политолог Романенко: в Буче и Гостомеле мародерили ВСУ

15 августа 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Политолог призвал признать преступления ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Буче и Гостомеле мародерили украинские военные. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко во время разговора с украинским журналистом, психологом Дмитрием Пастернаком-Таранушенко. «Я скажу, что в той же Буче, Макарове, Гостомеле красный уровень был со стороны наших, которые мародерили. Это не секрет. Мы должны называть вещи своими именами, и общество, которое боится назвать вещи своими именами, будет находиться в таком состоянии, из которого мы пытаемся вырваться», — заявил Романенко в видео, которое опубликовано на его youtube-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины. В Минобороны России сообщали, что ВСУ использовали запрещенный Женевской конвенцией фосфор против армии РФ в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель, сообщает RT. В апреле СМИ распространили информацию о массовых убийствах в Буче и обвинили в этом Россию. В Минобороны РФ назвали это провокацией и опровергли заявления. Российские военные не имеют отношения к этому происшествию, цитируют «Дни.ру» Путина.

В Буче и Гостомеле мародерили украинские военные. Об этом заявил украинский политолог Юрий Романенко во время разговора с украинским журналистом, психологом Дмитрием Пастернаком-Таранушенко. «Я скажу, что в той же Буче, Макарове, Гостомеле красный уровень был со стороны наших, которые мародерили. Это не секрет. Мы должны называть вещи своими именами, и общество, которое боится назвать вещи своими именами, будет находиться в таком состоянии, из которого мы пытаемся вырваться», — заявил Романенко в видео, которое опубликовано на его youtube-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целями демилитаризацию и денацификацию Украины. В Минобороны России сообщали, что ВСУ использовали запрещенный Женевской конвенцией фосфор против армии РФ в пригородах Киева в близи аэродрома Гостомель, сообщает RT. В апреле СМИ распространили информацию о массовых убийствах в Буче и обвинили в этом Россию. В Минобороны РФ назвали это провокацией и опровергли заявления. Российские военные не имеют отношения к этому происшествию, цитируют «Дни.ру» Путина.