Еврокомиссия обозначила условия для разморозки инвестиций россиян

16 августа 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия раскрыла условия для разморозки инвестиций россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Граждане России в скором времени будут иметь возможность разблокировать свои замороженные инвестиции. Еврокомиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД) при соблюдении двух условий, которые размещены на сайте высшего органа исполнительной власти Евросоюза. Во-первых, НДР не должен получать экономическую выгоду от подобных сделок. Второе условие обязывает согласовывать сделки регуляторами стран, на территории которых зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария, передает РБК. При этом процесс перечисления замороженных средств российским инвесторам остается непростым. Для этого участникам финансового рынка придется раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления попавшим по санкции лицам. Также уточняется, что, если инвестор не попадает под санкции ЕС, активы все равно остаются замороженными, так как держателем является подсанкционный НРД. Для разморозки нужна будет специальная лицензия от регуляторов Европы. Ранее Reuters сообщал о том, что в ЕС планировали разморозить счета санкционных российских банков. Это хотели сделать для того, чтобы поз0волить транзакции для торговли продовольствием.

Граждане России в скором времени будут иметь возможность разблокировать свои замороженные инвестиции. Еврокомиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД) при соблюдении двух условий, которые размещены на сайте высшего органа исполнительной власти Евросоюза. Во-первых, НДР не должен получать экономическую выгоду от подобных сделок. Второе условие обязывает согласовывать сделки регуляторами стран, на территории которых зарегистрированы иностранные контрагенты депозитария, передает РБК. При этом процесс перечисления замороженных средств российским инвесторам остается непростым. Для этого участникам финансового рынка придется раскрыть адресатов платежей, чтобы исключить перечисления попавшим по санкции лицам. Также уточняется, что, если инвестор не попадает под санкции ЕС, активы все равно остаются замороженными, так как держателем является подсанкционный НРД. Для разморозки нужна будет специальная лицензия от регуляторов Европы. Ранее Reuters сообщал о том, что в ЕС планировали разморозить счета санкционных российских банков. Это хотели сделать для того, чтобы поз0волить транзакции для торговли продовольствием.