В ФРГ выступили за коллективную систему безопасности с Россией и США

Левая партия Германии предложила заменить НАТО новой коллективной системой безопасности с участием России и США. Об этом сообщил сопредседатель Левой партии Ян ван Акен.
«Мы никогда не хотели упразднить НАТО без замены, но [хотели ее] заменить на коллективную систему безопасности, то есть на что-то вроде ОЭСР 2.0 — на альянс мира и обороны вместе с Россией и США», — сказал ван Акен. Его слова передает газета Die Zeit.
По его мнению, для создания такой системы потребуется не менее 10 лет на проведение мер по укреплению доверия. «Так долго существовала бы еще НАТО, но она больше не имеет будущего», — считает лидер партии. Также он выступил за вывод американских войск и ядерного оружия с территории Германии, подчеркнув, что в настоящее время на территории Европы размещено свыше 400 ядерных боезарядов, в основном принадлежащих Великобритании и Франции. Этот арсенал считается более чем достаточным.
Ван Акен добавил, что Левая партия выступает против размещения на территории Германии британских и французских атомных ракет, а также против обладания ФРГ собственным ядерным оружием. Говоря о конфликте на Украине, он отметил, что партия поддерживает установление перемирия и привлечение Китая в качестве посредника для мирных переговоров. По его мнению, будущему канцлеру Фридриху Мерцу следует после вступления в должность инициировать создание формата между Брюсселем и Пекином для поиска путей урегулирования конфликта.
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