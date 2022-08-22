Миронов допустил обсуждение референдума в Запорожье Советом Думы

23 августа 2022 в 03:37 Размер текста - 17 +

Совет Госдумы может обсудить проведение референдума в Запорожье, заявил Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заседании Совета Государственной думы России возможно будет поднят вопрос проведения референдума в Запорожской области о вхождении региона в состав РФ. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Что касается вопроса о проведении референдума в Запорожской области о присоединении к России, то, безусловно, эта тема является одной из важнейших в сегодняшней повестке дня. В связи с этим нельзя исключать, что на заседании [Совета Госдумы РФ] будет поднят и этот вопрос», — заявил Сергей Миронов в разговоре с «Известиями». Ранее депутат Сергей Миронов объявил, что Совет Госдумы РФ проведет заседание, в ходе которого выпустит «жесткое» заявление в связи с атакой Украины на ЗАЭС. На заседании обсудят изменение формата спецоперации на Украине, считает политолог Сергей Маркелов. Большая часть Запорожской области перешла под контроль союзных сил в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили о желании провести референдум по присоединению к Россию. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму. Он заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования в России.

На заседании Совета Государственной думы России возможно будет поднят вопрос проведения референдума в Запорожской области о вхождении региона в состав РФ. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Что касается вопроса о проведении референдума в Запорожской области о присоединении к России, то, безусловно, эта тема является одной из важнейших в сегодняшней повестке дня. В связи с этим нельзя исключать, что на заседании [Совета Госдумы РФ] будет поднят и этот вопрос», — заявил Сергей Миронов в разговоре с «Известиями». Ранее депутат Сергей Миронов объявил, что Совет Госдумы РФ проведет заседание, в ходе которого выпустит «жесткое» заявление в связи с атакой Украины на ЗАЭС. На заседании обсудят изменение формата спецоперации на Украине, считает политолог Сергей Маркелов. Большая часть Запорожской области перешла под контроль союзных сил в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Местные власти заявили о желании провести референдум по присоединению к Россию. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о начале подготовки к референдуму. Он заявил, что власти Запорожья хотели бы провести референдум 11 сентября, в единый день голосования в России.