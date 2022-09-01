Памфилова рассказала о доверительных отношениях с Путиным

Глава ЦИК Памфилова сообщила, что у нее доверительные отношения с Владимиром Путиным

01 сентября 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова рассказала о взаимоотношениях с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU У председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловы и президента России Владимира Путина доверительные отношения. По словам главы ЦИК, она может сказать президенту то, чего не могут другие. «Поскольку мы знакомы много лет с Владимиром Владимировичем, он знает мой опыт. У меня не было бы доверительных отношений с Путиным, если бы я всем рассказывала о разговорах с ним. Я говорю Путину то, что больше никто другой не скажет. Он хорошо информирован о самых тяжелых вещах, острых проблемах, но тем не менее принести новый взгляд на серьезную проблему очень важно. Судя по тому, что президент внимательно слушает мои предложения, это имеет смысл», — сказал Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда». Путин регулярно проводит встречи с Памфиловой. Так, в ходе встречи в сентябре 2021 года глава ЦИК заявила, что избирательная кампания в Госдуму была самой сложной в ее карьере.

У председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловы и президента России Владимира Путина доверительные отношения. По словам главы ЦИК, она может сказать президенту то, чего не могут другие. «Поскольку мы знакомы много лет с Владимиром Владимировичем, он знает мой опыт. У меня не было бы доверительных отношений с Путиным, если бы я всем рассказывала о разговорах с ним. Я говорю Путину то, что больше никто другой не скажет. Он хорошо информирован о самых тяжелых вещах, острых проблемах, но тем не менее принести новый взгляд на серьезную проблему очень важно. Судя по тому, что президент внимательно слушает мои предложения, это имеет смысл», — сказал Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда». Путин регулярно проводит встречи с Памфиловой. Так, в ходе встречи в сентябре 2021 года глава ЦИК заявила, что избирательная кампания в Госдуму была самой сложной в ее карьере.