Памфилова рассказала о доверительных отношениях с Путиным

Глава ЦИК Памфилова сообщила, что у нее доверительные отношения с Владимиром Путиным
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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова рассказала о взаимоотношениях с Владимиром Путиным Фото:

У председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловы и президента России Владимира Путина доверительные отношения. По словам главы ЦИК, она может сказать президенту то, чего не могут другие.

«Поскольку мы знакомы много лет с Владимиром Владимировичем, он знает мой опыт. У меня не было бы доверительных отношений с Путиным, если бы я всем рассказывала о разговорах с ним. Я говорю Путину то, что больше никто другой не скажет. Он хорошо информирован о самых тяжелых вещах, острых проблемах, но тем не менее принести новый взгляд на серьезную проблему очень важно. Судя по тому, что президент внимательно слушает мои предложения, это имеет смысл», — сказал Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда».

Путин регулярно проводит встречи с Памфиловой. Так, в ходе встречи в сентябре 2021 года глава ЦИК заявила, что избирательная кампания в Госдуму была самой сложной в ее карьере.

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У председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловы и президента России Владимира Путина доверительные отношения. По словам главы ЦИК, она может сказать президенту то, чего не могут другие. «Поскольку мы знакомы много лет с Владимиром Владимировичем, он знает мой опыт. У меня не было бы доверительных отношений с Путиным, если бы я всем рассказывала о разговорах с ним. Я говорю Путину то, что больше никто другой не скажет. Он хорошо информирован о самых тяжелых вещах, острых проблемах, но тем не менее принести новый взгляд на серьезную проблему очень важно. Судя по тому, что президент внимательно слушает мои предложения, это имеет смысл», — сказал Памфилова в эфире радио «Комсомольская правда». Путин регулярно проводит встречи с Памфиловой. Так, в ходе встречи в сентябре 2021 года глава ЦИК заявила, что избирательная кампания в Госдуму была самой сложной в ее карьере.
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