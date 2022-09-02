ЦБ назначил нового начальника отделения по «тюменской матрешке»

Управляющим отделением Банка России по Тюменской области назначена Елена Никитина
Управляющим отделением Банка России по Тюменской области назначена Елена Никитина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регулятора.
«Управляющим отделением Банка России по Тюменской области со 2 сентября назначена Елена Никитина. Она будет курировать работу подразделений мегарегулятора в Тюменской области, Югре и на Ямале», — рассказали в ЦБ.
В пресс-службе добавили, что Никитина работает в Банке России с 1995 года. С марта она исполняла обязанности управляющего тюменским отделением, заменив на этом посту Сергея Попова.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»