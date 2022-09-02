ЦБ назначил нового начальника отделения по «тюменской матрешке»

ЦБ: назначен новый управляющий отделением Банка России по «тюменской матрешке»
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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, цб рф уральское главное управление, центральный банк
Управляющим отделением Банка России по Тюменской области назначена Елена Никитина Фото:

Управляющим отделением Банка России по Тюменской области назначена Елена Никитина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регулятора.

«Управляющим отделением Банка России по Тюменской области со 2 сентября назначена Елена Никитина. Она будет курировать работу подразделений мегарегулятора в Тюменской области, Югре и на Ямале», — рассказали в ЦБ.

В пресс-службе добавили, что Никитина работает в Банке России с 1995 года. С марта она исполняла обязанности управляющего тюменским отделением, заменив на этом посту Сергея Попова.

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Управляющим отделением Банка России по Тюменской области назначена Елена Никитина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регулятора. «Управляющим отделением Банка России по Тюменской области со 2 сентября назначена Елена Никитина. Она будет курировать работу подразделений мегарегулятора в Тюменской области, Югре и на Ямале», — рассказали в ЦБ. В пресс-службе добавили, что Никитина работает в Банке России с 1995 года. С марта она исполняла обязанности управляющего тюменским отделением, заменив на этом посту Сергея Попова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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