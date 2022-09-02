На Западе испугались своих санкций против нефти и газа из России

Reuters: потолок цен на нефть и газ вызовет рост мировых цен на энергоносители
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Запад намерен ограничить цены на нефть и газ из России Фото:

Введение потолка цен на российские нефть и газ приведут к росту мировых цен на энергоносители. Об этом пишет американское агентство Reuters.

«Ценовой потолок может иметь неприятные последствия и привести к дальнейшему росту мировых цен на энергоносители. Затраты на добычу в России составляют от 3 до 4 долларов за баррель, и российские фирмы, вероятно, могли бы получить прибыль, даже если бы цены на нефть составляли 25-30 долларов за баррель. Кроме того, европейские страховщики, возможно, не захотят нести ответственность за мониторинг ценового предела и могут принять решение не покрывать такие сделки, даже если будут доступны исключения», — пишет Reuters.

Ранее министры финансов стран G7 согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Цену установят исходя из «технических данных». В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть всем странам, которые поддержат это решение, пишет RT. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен полностью разрушит рынок нефти, сообщает «Национальная служба новостей».

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Введение потолка цен на российские нефть и газ приведут к росту мировых цен на энергоносители. Об этом пишет американское агентство Reuters. «Ценовой потолок может иметь неприятные последствия и привести к дальнейшему росту мировых цен на энергоносители. Затраты на добычу в России составляют от 3 до 4 долларов за баррель, и российские фирмы, вероятно, могли бы получить прибыль, даже если бы цены на нефть составляли 25-30 долларов за баррель. Кроме того, европейские страховщики, возможно, не захотят нести ответственность за мониторинг ценового предела и могут принять решение не покрывать такие сделки, даже если будут доступны исключения», — пишет Reuters. Ранее министры финансов стран G7 согласовали введение потолка цен на российскую нефть. Цену установят исходя из «технических данных». В Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть всем странам, которые поддержат это решение, пишет RT. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен полностью разрушит рынок нефти, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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