Сенатор Ковитиди: РФ будет оценивать атаки Киева после референдумов как агрессию

20 сентября 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

По словам сенатора РФ, атаки со стороны Киева по освобожденным территориям после референдума будут восприняты как агрессия в отношении РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России После оглашения итогов референдума, атаки со стороны Украины будут расцениваться как агрессия. Об этом рассказала сенатор Ольга Ковитиди. «Атаки Киева после оглашения итогов референдумов будут расценены как агрессия против России», — заявила она. Ее слова приводит РИА «Новости». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не изменят позиции Киева. Украина продолжит «освобождать территории». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Освобожденные территории готовы войти в состав Российской федерации. Референдумы на территориях запланированы с 23 по 27 сентября.

После оглашения итогов референдума, атаки со стороны Украины будут расцениваться как агрессия. Об этом рассказала сенатор Ольга Ковитиди. «Атаки Киева после оглашения итогов референдумов будут расценены как агрессия против России», — заявила она. Ее слова приводит РИА «Новости». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не изменят позиции Киева. Украина продолжит «освобождать территории». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Освобожденные территории готовы войти в состав Российской федерации. Референдумы на территориях запланированы с 23 по 27 сентября.