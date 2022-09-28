Экс-депутат Рады: Киев секретно разрабатывает ядерную бомбу

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, снаряд, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, мина, разрушения, обстрел, СВО, хвостовик
По словам экс-депутата Украины, ядерный проект находится под финансированием Пентагона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На сайте президента Украины появилась петиция о возвращении стране статуса ядерной державы. Об этом сообщил бывший Народный депутат Украины Илья Кива.

«Появилась петиция на сайте президента Украины о возвращении стране ядерного статуса», — написал Кива в своем telegram-канале. «На самом деле Киевский — террористический режим уже давно приступил к созданию „грязной“ ядерной бомбы», — добавил экс-депутат Рады. Он также подчеркнул, что секретный проект «Спека» находится под контролем и финансированием Пентагона. «В проекте принимают участие ведущие физики-ядерщики из Украины», — отметил Кива.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что США приближают ядерную угрозу к опасной черте. Рябков сообщил, что США должны прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, передает RT.

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На сайте президента Украины появилась петиция о возвращении стране статуса ядерной державы. Об этом сообщил бывший Народный депутат Украины Илья Кива. «Появилась петиция на сайте президента Украины о возвращении стране ядерного статуса», — написал Кива в своем telegram-канале. «На самом деле Киевский — террористический режим уже давно приступил к созданию „грязной“ ядерной бомбы», — добавил экс-депутат Рады. Он также подчеркнул, что секретный проект «Спека» находится под контролем и финансированием Пентагона. «В проекте принимают участие ведущие физики-ядерщики из Украины», — отметил Кива. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что США приближают ядерную угрозу к опасной черте. Рябков сообщил, что США должны прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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