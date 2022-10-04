Пенсионерка из Подмосковья два года доказывала полиции, что не сумасшедшая

04 октября 2022 в 22:45 Размер текста - 17 +

Женщине пришлось пройти две судебно-психиатрические экспертизы Фото: Денис Моргунов © URA.RU 70-летняя жительница города Кашира в Московской области Нина Люгина по прошествию двух лет выиграла судебное разбирательство против медицинского учреждения, ошибочно поставившего ей диагноз сумасшествие. Об инциденте рассказала сама пенсионерка. «Суд принял решение полностью удовлетворить иск Нины Михайловны — признать незаконным диагноз „расстройство личности“, поставленный ей в 2018 году, и исключить из амбулаторной карты Люгиной запись о консультативном наблюдении у врача-психиатра по поводу этого диагноза. Весь судебный путь почти в два года она прошла самостоятельно», — пишет «Подмосковье сегодня». Сообщается, что перед этим женщина прошла две судебно-психиатрические экспертизы, одна из которых проводилась в институте Сербского. Люгина узнала о своем «диагнозе» в 2020 году, когда местная полиция отказалась рассматривать заявление женщины о противоправных действиях. «Когда я стала узнавать, почему ничего не происходит, участковый мне сказал, что я сумасшедшая, что стою на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом „расстройство личности“ и для начала я должна принести справку, что это не так», — приводит слова пенсионерки портал. После обращения в психиатрическую больницу № 28 Лугина выяснила, что медучреждение завело амбулаторную карту с указанием серьезного диагноза. Тогда женщина подала иск в Каширский городской суд с требованием признать действия врачей незаконными. «Это беспрецедентное судебное дело, я за всю свою практику впервые такое встречаю. Удивительно, что пенсионерка действовала без адвоката и, даже не имея юридического образования, смогла прекрасно разобраться в ситуации и добиться победы в суде», — прокомментировал дело Лугиной судебный адвокат Сергей Вахрушев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

70-летняя жительница города Кашира в Московской области Нина Люгина по прошествию двух лет выиграла судебное разбирательство против медицинского учреждения, ошибочно поставившего ей диагноз сумасшествие. Об инциденте рассказала сама пенсионерка. «Суд принял решение полностью удовлетворить иск Нины Михайловны — признать незаконным диагноз „расстройство личности“, поставленный ей в 2018 году, и исключить из амбулаторной карты Люгиной запись о консультативном наблюдении у врача-психиатра по поводу этого диагноза. Весь судебный путь почти в два года она прошла самостоятельно», — пишет «Подмосковье сегодня». Сообщается, что перед этим женщина прошла две судебно-психиатрические экспертизы, одна из которых проводилась в институте Сербского. Люгина узнала о своем «диагнозе» в 2020 году, когда местная полиция отказалась рассматривать заявление женщины о противоправных действиях. «Когда я стала узнавать, почему ничего не происходит, участковый мне сказал, что я сумасшедшая, что стою на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом „расстройство личности“ и для начала я должна принести справку, что это не так», — приводит слова пенсионерки портал. После обращения в психиатрическую больницу № 28 Лугина выяснила, что медучреждение завело амбулаторную карту с указанием серьезного диагноза. Тогда женщина подала иск в Каширский городской суд с требованием признать действия врачей незаконными. «Это беспрецедентное судебное дело, я за всю свою практику впервые такое встречаю. Удивительно, что пенсионерка действовала без адвоката и, даже не имея юридического образования, смогла прекрасно разобраться в ситуации и добиться победы в суде», — прокомментировал дело Лугиной судебный адвокат Сергей Вахрушев.