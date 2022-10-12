Еврокомиссия подготовила новые предложения по снижению цен на газ

Новый пакет мер по сокращению спроса на электроэнергию и снижению цен на газ будет представлен Еврокомиссией на следующей неделе. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе заседания совета министров энергетики стран ЕС в Праге.
«Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики. Основных направлений четыре», — заявила Симсон. Трансляция заседания шла на сайте Еврокомиссии.
Кроме шагов, направленных на снижение спроса на электроэнергию, представитель ЕК пообещала «обеспечить солидарность между странами-членами ЕС», в том числе в сфере совместных закупок газа. «Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ», — сказала Симсон.
Ранее Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Страны ЕС также договорились ввести экстренные сборы со сверхприбылей энергетических компаний. Симсон тогда заявила, что необходимо установить ограничение на весь газ, поступающий из России. Против этого решения выступил ряд стран Центральной и Восточной Европы.
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Новый пакет мер по сокращению спроса на электроэнергию и снижению цен на газ будет представлен Еврокомиссией на следующей неделе. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в ходе заседания совета министров энергетики стран ЕС в Праге. «Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики. Основных направлений четыре», — заявила Симсон. Трансляция заседания шла на сайте Еврокомиссии. Кроме шагов, направленных на снижение спроса на электроэнергию, представитель ЕК пообещала «обеспечить солидарность между странами-членами ЕС», в том числе в сфере совместных закупок газа. «Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ», — сказала Симсон. Ранее Евросоюз начал переговоры по введению потолка цен на российский газ для всех стран блока. Страны ЕС также договорились ввести экстренные сборы со сверхприбылей энергетических компаний. Симсон тогда заявила, что необходимо установить ограничение на весь газ, поступающий из России. Против этого решения выступил ряд стран Центральной и Восточной Европы.